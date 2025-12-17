Надзвичайне
Сегодня 15:16
Просмотров: 124

У Харкові на нерегульованому переході на смерть збили жінку

У Харкові на нерегульованому переході на смерть збили жінку

16 грудня, близько 19:40, в Індустріальному районі Харкова водій автомобіля Nissan збив жінку. Постраждала померла на місці ДТП.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, Nissan рухався кільцевою дорогою в напрямку вулиці Роганської. 47-річна жінка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП постраждала зазнала тілесних ушкоджень. Травми виявилися несумісні з життям.

Правоохоронці затримали 44-річного водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

