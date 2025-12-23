У Харкові на пішохідному переході збили чоловіка

У понеділок, 22 грудня, у Харкові на вулиці Гвардійців Широнінців у Салтівському районі автомобіль Volkswagen Touran збив пішохода.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Водій Volkswagen здійснив наїзд на чоловіка, коли той перебігав дорогу по пішохідному переходу. Через ДТП людина отримала тілесні ушкодження. До приїзду поліції постраждалого госпіталізували.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеженням волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Встановлюються дані пішохода та всі обставини аварії.

Агентство Телевидения Новости