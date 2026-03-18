Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:18
Просмотров: 145

У Харкові поблизу зупинки громадського транспорту помер чоловік

Поліцейські з’ясовують обставини смерті чоловіка у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

За попередньою інформацією, на вулиці Полтавський Шлях, поблизу зупинки громадського транспорту, 62-річному чоловікові раптово стало зле. Перехожі одразу почали надавати йому допомогу.

У цей час неподалік проїжджали працівники поліції та співробітники ТЦК. Небайдужі громадяни зупинили правоохоронців і повідомили про подію.

До прибуття бригади екстреної медичної допомоги домедичну допомогу чоловікові надавали поліцейські, співробітники ТЦК, а також перехожий, який виявився медичним працівником.

Після прибуття медики здійснили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося – він помер.

Для всебічного, повного та неупередженого з’ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 