У Харкові російські БпЛА пошкодили офіси, будинки, підприємства: фото з місць ударів

25 травня близько 1:45 російські ударні БпЛА ворога атакували Харків. Для ударів по місту російська армія застосувала дрони «Герань-2».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Шевченківському районі безпілотник поцілив в офісне приміщення. Пошкоджено фасади та вибито вікна у сусідніх багатоквартирних житлових будинках. Дістали поранення 14-річний хлопець та двоє чоловіків 34 та 43 років.

В Основʼянському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено будівлі цивільних підприємств. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости