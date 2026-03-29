У Харкові розглядають справу про розкрадання бойових дронів, – соцмережі

У Харкові відбувається судовий розгляд справи про розкрадання бойових дронів. Йдеться також про ймовірне незаконне збагачення.

Відповідне відео оприлюднив адвокат Дмитро Бакулін.

На відео зафіксовано перебіг слухання справи, що стосується розкрадання бойових дронів, а також можливого незаконного збагачення підозрюваного.

«Наразі подано про підозру в вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 368 пункт 5 Кримінального кодексу України», – йдеться у відео.

Новини АТН звернулися за коментарем до Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що деталі наразі не розголошують, деталі розслідування справи у бюро планують оприлюднити 30 березня.

