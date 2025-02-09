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У Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці: постраждала жінка

У Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці: постраждала жінка

8 лютого о 20:39 у житловій багатоповерхівці на вулиці Валентинівській Салтівського району Харкова спалахнула пожежа, внаслідок якої постраждала жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У кімнаті квартири на першому поверсі горіли домашні речі на площі 8 кв. м.

На пожежі постраждала 48-річна жінка. З опіками обличчя, рук та ніг її госпіталізовано.

До ліквідації пожежі було залучено два відділення рятувальників. Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

Агентство Телевидения Новости

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