У Харкові в ДТП загинув чоловік, дві жінки та дитина в лікарні
26 травня близько 19:30 на проспекті Олександрівському сталося зіткнення автомобілів Audi та Honda Civic. Одна людина загинула, троє зазнали травм.
Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.
Попередньо встановлено, що 56-річний водій автомобіля Audi виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Honda під керуванням 27-річної жінки.
Внаслідок ДТП водій автомобіля Audi зазнав травм, від яких помер в машині швидкої допомоги. Водійка Honda та двоє її пасажирів – 53-річна жінка та чотирирічна дівчинка – дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.