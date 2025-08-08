У Харкові в лікарні померлі жінка, яка потрапила під гідроскутер на Безлюдівці

Постраждала під час відпочинку на воді під Харковом 32-річна жінка померла в лікарні. 2 серпня на озері в Безлюдівці жінка каталася на тюбінгу, коли в неї врізався гідроскутер.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка сталося зіткнення прогулянкового гідроциклу з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера. У результаті пасажирка гумової «таблетки» у тяжкому стані була доставлена до лікарні.

Поліція встановила водіїв скутерів. Це чоловік та жінка, обом по 30 років. Було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

У зв’язку за смертю потерпілої слідчі готують перекваліфікацію у справі.

