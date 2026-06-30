У Харкові внаслідок атаки БпЛА знищено склад автотоварів

29 червня у Харкові удару російського безпілотника знищено склад української компанії «КРОН». На місці події виникла пожежа, наразі триває ліквідація наслідків.

Про це повідомили в компанії «КРОН».

На момент удару склад був зачинений, тому загиблих і постраждалих немає.

На території виникла пожежа, на місці працювали рятувальники та правоохоронці.

У компанії зазначили, що вже переформатовують логістику та використовують резервні склади для подальшої роботи.

Довідка. Компанії «КРОН» – український імпортер та дистриб’ютор інструментів, автотоварів, кріплення та кемпінгових товарів.

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