Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:23
Просмотров: 98

У Харкові внаслідок атаки БпЛА знищено склад автотоварів

У Харкові внаслідок атаки БпЛА знищено склад автотоварів

29 червня у Харкові удару російського безпілотника знищено склад української компанії «КРОН». На місці події виникла пожежа, наразі триває ліквідація наслідків.

Про це повідомили в компанії «КРОН».

На момент удару склад був зачинений, тому загиблих і постраждалих немає.

На території виникла пожежа, на місці працювали рятувальники та правоохоронці.

У компанії зазначили, що вже переформатовують логістику та використовують резервні склади для подальшої роботи.

Довідка. Компанії «КРОН» – український імпортер та дистриб’ютор інструментів, автотоварів, кріплення та кемпінгових товарів.

Shared post on Time.boxes3{height:175px;width:153px;} #n img{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #inst i{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important}

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 