У Харкові внаслідок ДТП авто перекинулося на дах

Поліція встановлює обставини аварії у місті Харків.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

ДТП сталася 15 жовтня о 14:30 на проспекті Аерокосмічному.

23-річний водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на бордюр з подальшим перекиданням транспортного засобу.

Внаслідок ДТП він дістав тілесні ушкодження у вигляді забоїв.

Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

