Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:00
Просмотров: 85

У Харкові внаслідок ДТП авто перекинулося на дах

У Харкові внаслідок ДТП авто перекинулося на дах

Поліція встановлює обставини аварії у місті Харків.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

ДТП сталася 15 жовтня о 14:30 на проспекті Аерокосмічному.

23-річний водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на бордюр з подальшим перекиданням транспортного засобу.

Внаслідок ДТП він дістав тілесні ушкодження у вигляді забоїв.

Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 