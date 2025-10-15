Сегодня 18:00
Просмотров: 85
У Харкові внаслідок ДТП авто перекинулося на дах
Поліція встановлює обставини аварії у місті Харків.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
ДТП сталася 15 жовтня о 14:30 на проспекті Аерокосмічному.
23-річний водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на бордюр з подальшим перекиданням транспортного засобу.
Внаслідок ДТП він дістав тілесні ушкодження у вигляді забоїв.
Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.