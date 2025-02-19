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У Харківській області отруїлися чадним газом двоє дорослих та двоє дітей

У Харківській області отруїлися чадним газом двоє дорослих та двоє дітей

18 лютого о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що в селищі Кегичівка Берестинського району Харківської області чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема дві дитини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Постраждалим дітям 12 та 14 років, разом із дорослими їх шпиталізували.  

За попередніми даними, нещасний випадок стався через несправність димоходу газової колонки для нагріву води. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Агентство Телевидения Новости

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