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У Харківській області потяг збив чоловіка

У Харківській області потяг збив чоловіка

15 лютого близько 18:30 на залізничних коліях поблизу міста Златопіль Харківської області пасажирський потяг сполученням «Дніпро-Харків» скоїв наїзд на 35-річного чоловіка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Постраждалий отримав тяжкі травми та під час госпіталізації помер у кареті швидкої допомоги. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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