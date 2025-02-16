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У Харківській області потяг збив чоловіка
15 лютого близько 18:30 на залізничних коліях поблизу міста Златопіль Харківської області пасажирський потяг сполученням «Дніпро-Харків» скоїв наїзд на 35-річного чоловіка.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області
Постраждалий отримав тяжкі травми та під час госпіталізації помер у кареті швидкої допомоги.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.