У Харківській області внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля
Протягом доби окупанти завдавали ударів по Богодухівському та Куп’янському районах Харківщини. Є руйнування, без постраждалих.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 22:22 в селі Водяне Богодухівського району внаслідок обстрілу зруйнована адміністративна будівля. Пошкоджено вікна в будинках.
О 17:40 в селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок удару БпЛА пошкоджена порожня ємність для зберігання зерна.
О 13:09 в селі Осинове Куп’янського району зафіксовано удар БпЛА. Без постраждалих.
Близько 9:15 в Куп’янську внаслідок удару БпЛА типу «Молнія» пошкоджено авто.