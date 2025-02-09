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У Харківській області внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля

У Харківській області внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Богодухівському та Куп’янському районах Харківщини. Є руйнування, без постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22:22 в селі Водяне Богодухівського району внаслідок обстрілу зруйнована адміністративна будівля. Пошкоджено вікна в будинках.

О 17:40 в селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок удару БпЛА пошкоджена порожня ємність для зберігання зерна.

О 13:09 в селі Осинове Куп’янського району зафіксовано удар БпЛА. Без постраждалих.

Близько 9:15 в Куп’янську внаслідок удару БпЛА типу «Молнія» пошкоджено авто.

Агентство Телевидения Новости

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