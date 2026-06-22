У Холодногірському районі Харкова згорів приватний будинок

У Холодногірському районі Харкова ввечері 21 червня сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів площі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” о 22:36. На момент прибуття рятувальників житловий будинок був охоплений вогнем.

Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на сусідні будівлі.

Унаслідок події загиблих і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Агентство Телевидения Новости