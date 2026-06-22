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У Холодногірському районі Харкова згорів приватний будинок
У Холодногірському районі Харкова ввечері 21 червня сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів площі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” о 22:36. На момент прибуття рятувальників житловий будинок був охоплений вогнем.
Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на сусідні будівлі.
Унаслідок події загиблих і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.