Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:46
Просмотров: 82

У Холодногірському районі Харкова згорів приватний будинок

У Холодногірському районі Харкова згорів приватний будинок

У Холодногірському районі Харкова ввечері 21 червня сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів площі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” о 22:36. На момент прибуття рятувальників житловий будинок був охоплений вогнем.

Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на сусідні будівлі.

Унаслідок події загиблих і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 