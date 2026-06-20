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У Холодногірському районі під завалами знайшли тіло людини: продовжується рятувальна операція
У Холодногірському районі внаслідок авіаудару рф одна людина загинула, дев’ятеро постраждали, серед них — двоє дітей.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Через влучання був пошкоджений двоповерховий житловий будинок.
Усіх постраждалих госпіталізували. Роботи з розбору завалів тривають.
На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, працівники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.
Психологи надають допомогу місцевим мешканцям.