У Холодногірському районі під завалами знайшли тіло людини: продовжується рятувальна операція

У Холодногірському районі внаслідок авіаудару рф одна людина загинула, дев’ятеро постраждали, серед них — двоє дітей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Через влучання був пошкоджений двоповерховий житловий будинок.

Усіх постраждалих госпіталізували. Роботи з розбору завалів тривають.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, працівники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.

Психологи надають допомогу місцевим мешканцям.

Агентство Телевидения Новости