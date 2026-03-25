Сегодня 12:47
У ХОВА показали наслідки ворожого удару по Холодногірському району Харкова

Окупанти поцілили безпілотником по двору багатоповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє ХОВА.

▪️Внаслідок обстрілу постраждали двоє жінок 66 і 70 років, одна з них – у важкому стані доставлена до лікарні. Також зазнала гострої стресової реакції 15-річна дівчина, медики надали їй допомогу на місці.

▪️Ударом знищено кілька цивільних автомобілів, що були припарковані у дворі будинку, вибито вікна багатоповерхівки. Загальні пошкодження ще підраховуємо.

На місці продовжують роботу всі екстрені служби.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

