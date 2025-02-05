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У Кам’янці-Подільському прогримів вибух біля будівлі ТЦК

У Кам’янці-Подільському прогримів вибух біля будівлі ТЦК

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху загинув чоловік. Ще четверо людей дістали поранення — Національна поліція та місцеві ЗМІ.

Вибух прогримів близько 13:00. Про постраждалих чи загиблих правоохоронці не повідомили.

«Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.

Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом», — зазначили у поліції.

Коментар Андрія Цаплієнка:

Знову "жива бомба". Чоловік, який вчинив підрив біля будівлі Кам’янець-Подільського ТЦК загинув на місці , — місцеві ЗМІ

Аналогічна ситуація була у Рівному, коли спецслужби рф,не сказавши нічого виконавцю, підірвали його біля будівлі ТЦК

Джерело: https://t.me/znua_live/188612

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