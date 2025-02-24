У київському нічному клубі співали російських пісень: Нацполіція звертатиметься до уповноваженого з захисту державної мови
У телеграм-каналах поширилося відео з виконанням російських пісень у столичному нічному клубі Fifty. Правоохоронці готують звернення до уповноваженого з захисту державної мови для належного реагування
Про це повідомляє поліція Києва.
"Сьогодні в телеграм-каналах було опубліковане відео з виконанням пісень російською мовою в одному з закладів Голосіївського району. Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються з адміністрацією клубу та персоналом", - зазначили правоохоронці.
З фото, опублікованих поліцією, зрозуміло, що мова йде про нічний клуб Fifty.
Проводиться перевірка, в рамках якої поліція готує звернення до уповноваженого з захисту державної мови для належного реагування.
Джерело: espreso.tv