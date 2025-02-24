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У київському нічному клубі співали російських пісень: Нацполіція звертатиметься до уповноваженого з захисту державної мови

У київському нічному клубі співали російських пісень: Нацполіція звертатиметься до уповноваженого з захисту державної мови

У телеграм-каналах поширилося відео з виконанням російських пісень у столичному нічному клубі Fifty. Правоохоронці готують звернення до уповноваженого з захисту державної мови для належного реагування

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні в телеграм-каналах було опубліковане відео з виконанням пісень російською мовою в одному з закладів Голосіївського району. Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються з адміністрацією клубу та персоналом", - зазначили правоохоронці.

З фото, опублікованих поліцією, зрозуміло, що мова йде про нічний клуб Fifty.

Проводиться перевірка, в рамках якої поліція готує звернення до уповноваженого з захисту державної мови для належного реагування.

Джерело: espreso.tv

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