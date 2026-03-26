У Краматорському районі загинув командир БпЛА-підрозділу з Харківщини

19 березня 2026 року в районі населеного пункту Безіменне Краматорського району Донецької області загинув захисник Микола Хмельов. Він обіймав посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів і командира екіпажу БпЛА.

Про це повідомили в Берестинській міськраді.

Молодший сержант Микола Хмельов, 29 липня 1982 року народження, служив у мотопіхотному батальйоні військової частини А0998.

Зазисник загинув внаслідок ураження ударним безпілотником противника.

22 березня громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем. Церемонія прощання відбулася в селі Піщанка.

