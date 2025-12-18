Надзвичайне
У Криму на аеродромі Бельбек знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів

У Криму на аеродромі Бельбек знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по компонентах російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє СБУ.

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

▪️ два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже $60-100 млн);▪️ РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна – $60 млн);▪️ зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна – $19 млн);▪️ літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн залежно від комплектації та озброєння).

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів.

Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку.

