У Кропивницькому засохлі туї на клумбах пофарбували зеленою фарбою

(https://suspilne.media/kropyvnytskiy/1081037-pofarbovani-tui-u-kropivnickomu-hto-j-naviso-ce-zrobiv/)

У Кропивницькому, на клумбі біля фірмового магазину м'ясокомбінату "Ятрань" на вулиці Велика Перспективна, три засохлі туї пофарбували зеленою фарбою. Суспільне дізналось, хто доглядає за клумбою та ініціював фарбування.

Дендролог Євген Ткачук розповів Суспільному, що вдруге за три місяці помітив, що засохлі туї фарбують.

● "З балончика просто нанесли зелену фарбу. І здалеку вони мають вигляд живих, але фарба не стійка й через пару місяців вона облітає. Стає помітно, що туї мертві. Я думаю, що так вирішили прикрити недолік. Знаю, що клумбу оформлювали, коли облаштовували торгову точку й саме це підприємство його озеленювало".

Згідно з висновком дендролога, туї почали всихати в лютому.

● "Тричі на тиждень я тут буваю, помічаю, якщо щось не так із деревами чи кущами".

Пофарбованих дерев в інших мікрорайонах міста, сказав, не бачив.

● "Туї без постійного поливу не виживають. Наш клімат їм не дуже підходить".

Євген Ткачук вважає, що замість туй на клумбі краще висадити однорічні та багаторічні квіти.

Що кажуть на підприємстві, яке доглядає за клумбою

Виконавча директорка м'ясокомбінату "Ятрань" Наталія Артеменко в коментарі Суспільному підтвердила, що за клумбою навколо магазину доглядають працівники господарчої дільниці підприємства, проте наказів фарбувати дерева не було.

● "Я говорила з керівницею господарчої дільниці, таких наказів вона не віддавала. Розбираємось, чия це була ініціатива. Але, в будь-якому разі, ми доглядаємо за тією клумбою, нам відомо, що ті туї загинули, але не від фарби, а від того, що там місцеві жителі вигулюють домашніх тварин. Їх треба викопати й висадити нові".

За словами Наталії Артеменко, у господарчій дільниці їх повідомили, що замінять загиблі туї на нові, коли спаде спека.

Джерело: suspilne.media

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