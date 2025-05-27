У Куп’янську внаслідок обстрілу постраждав чоловік

Вранці 27 травня внаслідок обстрілу у місті Куп’янськ Харківської області зазнав поранень цивільний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

З 26 по 27 травня під обстрілами перебували Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ, БпЛА та FPV-дрони.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, приміщення та техніка сільгосппідприємства, автомобілі. Сталися пожежі.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківської області, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 26 травня з Куп’янського району поліцейські вивезли трьох людей.

Агентство Телевидения Новости