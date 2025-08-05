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У Лозовій ліквідовують наслідки нічної атаки рф: фото з місця

У Лозовій ліквідовують наслідки нічної атаки рф: фото з місця

Сьогодні вночі окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова Харківської області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок атаки постраждали десятеро людей, загинув залізничник.

Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури. Сталися руйнації будівель, виникли шість осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниць техніки ДСНС та пожежні потяги.

Агентство Телевидения Новости

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