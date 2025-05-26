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У Луганську провели форум “релігія і мір” — новий фарс кремля.
За показною духовністю — ненависть до всього українського.
Окупанти створили “совєт при мінкульті лнр”, до якого включили “правильні” конфесії, пропагандистів і маріонеткову “громадськість”.
Ціль — не віра, а покора. Не мир, а контроль. кремль використовує релігію як інструмент окупації та знищення ідентичності.
Фіксуй і передавай інформацію про релігійних колаборантів і пропагандистів: https://t.me/official_sprotyv_bot, https://tinyurl.com/opirUA
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6994
Темы: війна, окупація, пропаганда, росія, україна