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У Маска заявили про економію 55 мільярдів для США, але WP викрили маніпуляцію

У Маска заявили про економію 55 мільярдів для США, але WP викрили маніпуляцію

Департамент урядової ефективності Ілона Маска (DOGE) оголосив про заощадження 55 мільярдів доларів для федерального бюджету США. Однак The Washington Post провели аналіз і виявили, що ця цифра значно завищена.

Що заявили у DOGE

DOGE стверджує, що економія коштів була досягнута завдяки звільненням, скасованим контрактам, перегляду договорів оренди та іншим заходам. За словами представників агентства, лише за минулий місяць було скасовано понад 1125 контрактів, що дозволило зекономити 7,2 мільярда доларів – тобто лише 20% від загальної суми заявлених заощаджень.

Що виявив аналіз Washington Post

Однак журналісти WP перевірили список скасованих контрактів і з’ясували, що багато з них уже були завершені. Це означає, що їх скасування не повернуло жодних коштів, оскільки вони повністю виплачені.

Ключові виявлені факти:

● 417 контрактів із переліку DOGE фактично не дали жодної економії.

● 51 контракт заощадив менше 1 мільйона доларів.

● У понад 80 випадках DOGE використовував старі версії контрактів, що могло спотворити реальну суму економії.

● У 50 контрактах DOGE зарахував усю суму як заощаджену, хоча гроші вже були сплачені і не можуть бути повернуті.

Скорочення бюджету чи маніпуляція

DOGE обіцяв зменшити розміри федерального уряду, скорочуючи робочі місця та державні витрати. Проте такі методи викликали критику, адже деякі скорочення шкодять роботі установ.

Таким чином, заявлені 55 мільярдів доларів економії виявилися далеко не реальними. Масштабні скорочення, якими хизується департамент, поки що більше схожі на фінансові маніпуляції, ніж на реальне зменшення витрат.

Джерело: expert.in.ua

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