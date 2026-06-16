У мережі поширюється фейкове фото рекламного плаката нібито в індійському місті Мумбай із закликом переїжджати до України

● На сфальсифікованому плакаті зображена дівчина в українському національному вбранні, а також міститься напис із закликом до жителів Індії шукати роботу в Україні, переїжджати для створення родини та побудови майбутнього.

✅ Насправді ця фотографія — фейк. Зображення сфабриковано за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту. Подібні інформаційні кампанії в Індії не проводилися.

● Цей вкид є продовженням масштабної антимігрантської інформаційної операції, яку веде росія. Центр неодноразово фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18044) фейки в рамках цієї кампанії.

Реальна статистика спростовує (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18068) міфи про «масове завезення» мігрантів в Україну: за перші чотири місяці 2026 року було видано лише 3,2 тис дозволів на працевлаштування іноземців, що в рази менше від довоєнних показників.

❗️ Мета російської дезінформаційної кампанії — розпалити ксенофобські настрої, нав'язати страхи про «заміщення населення», штучно створити атмосферу недовіри та дестабілізувати українське суспільство.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18295

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