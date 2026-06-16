Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:22
Просмотров: 52

У мережі поширюється фейкове фото рекламного плаката нібито в індійському місті Мумбай із закликом переїжджати до України

У мережі поширюється фейкове фото рекламного плаката нібито в індійському місті Мумбай із закликом переїжджати до України

● На сфальсифікованому плакаті зображена дівчина в українському національному вбранні, а також міститься напис із закликом до жителів Індії шукати роботу в Україні, переїжджати для створення родини та побудови майбутнього.

✅ Насправді ця фотографія — фейк. Зображення сфабриковано за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту. Подібні інформаційні кампанії в Індії не проводилися.

● Цей вкид є продовженням масштабної антимігрантської інформаційної операції, яку веде росія. Центр неодноразово фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18044) фейки в рамках цієї кампанії.

Реальна статистика спростовує (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18068) міфи про «масове завезення» мігрантів в Україну: за перші чотири місяці 2026 року було видано лише 3,2 тис дозволів на працевлаштування іноземців, що в рази менше від довоєнних показників.

❗️ Мета російської дезінформаційної кампанії — розпалити ксенофобські настрої, нав'язати страхи про «заміщення населення», штучно створити атмосферу недовіри та дестабілізувати українське суспільство.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18295

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

москва програвала практично усі війни, в яких її не підтримували Європа та світ
Сегодня 10:50    72
Німеччина суттєво виграє від спільних програм з українською оборонкою, — Пашинський
Сегодня 10:40    67
російське «православ’я» в цифрах: 200 знищених храмів і понад 700 пошкоджених святинь
Сегодня 10:19    80
россия массировано атакует фейками польскую компанию, которая поставляет боеприпасы в Украину
Сегодня 10:08    78
Зловживання на мільйон гривень: екскерівника держпідприємства підозрюють у зловживанні на утилізації відходів
Сегодня 09:58    79
СБУ затримала агентку фсб, яка розмістила «відеопастки» на Київському морі, щоб коригувати масовані атаки рф по столиці
Сегодня 09:41    86
Парафії УПЦ МП побудовані за системою сект, - Княжицький
Сегодня 09:32    81
Коли мішенню стає душа нації
Сегодня 09:10    89
Акумуляторів на понад 1 млн грн спробував незаконно ввезти в Україну прикарпатець
Сегодня 08:55    90
Європейський Союз запровадив нові санкції відносно росії
Сегодня 08:48    76
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 