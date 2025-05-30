У москві готують дітей із ТОТ України до святкування 9-ої річниці “юнармії”

До 9-ї річниці створення “юнармії” п’ятеро підлітків з ТОТ Донеччини відправили до московської області. Тут вони беруть участь у юнармейському форумі “плечом к плечу” — і водночас отримують вказівки щодо масштабування кремлівської мілітарної організації на ТОТ України.

Нагадаємо, юнармія — це піонерія на стероїдах. Тут дітям вбивають в голови наративи «русского міра», розповідають про «героїзм сво», говорять про «борг перед родіной» і готують до майбутньої мобілізації.

ЦНС закликає фіксувати участь кожного чиновника, вчителя чи координатора, які залучені до військового виховання дітей на ТОТ України. Передавайте цю інформацію на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot). А також — долучайтесь до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA), аби зупинити мілітаризацію українських дітей.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7022

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