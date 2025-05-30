Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:35
Просмотров: 63

У москві готують дітей із ТОТ України до святкування 9-ої річниці “юнармії”

У москві готують дітей із ТОТ України до святкування 9-ої річниці “юнармії”

До 9-ї річниці створення “юнармії” п’ятеро підлітків з ТОТ Донеччини відправили до московської області. Тут вони беруть участь у юнармейському форумі “плечом к плечу” — і водночас отримують вказівки щодо масштабування кремлівської мілітарної організації на ТОТ України.

Нагадаємо, юнармія — це піонерія на стероїдах. Тут дітям вбивають в голови наративи «русского міра», розповідають про «героїзм сво», говорять про «борг перед родіной» і готують до майбутньої мобілізації.

ЦНС закликає фіксувати участь кожного чиновника, вчителя чи координатора, які залучені до військового виховання дітей на ТОТ України. Передавайте цю інформацію на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot). А також — долучайтесь до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA), аби зупинити мілітаризацію українських дітей.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7022

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина під масованими ворожими ударами, є постраждалі - ДСНС
Сегодня 07:44    3
Зростання цін на хліб у рф – наслідок рейдерства економіки
Сегодня 07:39    14
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:35    21
Стало відомо, скільки коштуватиме для українців природний газ у червні
Сегодня 07:26    29
Головні фейки кремля за вчора
Сегодня 07:22    32
Брехня: «голова Спілки вчителів Інституту Польщі на Волині готує молодь до виходу регіону зі складу України»
Сегодня 07:17    36
З вересня 2023 року росія отримала від КНДР 9 млн снарядів та 100 балістичних ракет
Сегодня 07:12    45
СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини
Сегодня 07:08    51
Минобороны рф начало продавать на металлолом свои же подбитые в Украине танки и БТР.
Сегодня 07:02    60
Вкрали гроші державного банку
Сегодня 06:52    65
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 