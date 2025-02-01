У ніч на 1 лютого окупанти запустили по Україні 165 засобів повітряного нападу

У ніч на 1 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними збито 56 ударних БпЛА «Shahed», дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені).

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 165-х повітряних цілей противника:

7 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (райони пусків – ТОТ АР Крим, Воронезька обл., рф.);7 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької обл.);8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;8 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька обл., рф);2 керовані авіаційні ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря);123 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків – Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, рф, Чауда ТОТ АР Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною.

«Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони — не досягла своїх цілей. Однак є й ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо», – повідомили у повітряних Силах.

Агентство Телевидения Новости