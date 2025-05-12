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У неділю у Харкові сталася ДТП: легковик скоїв наїзд на автобус, двоє постраждалих

У неділю у Харкові сталася ДТП: легковик скоїв наїзд на автобус, двоє постраждалих

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Аварія сталася 11 травня близько 14:15 на перехресті площі Кононенка та об’їзної дороги.

Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля ВАЗ-2108 при повороті не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi під керуванням 25-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення автомобіль  Mitsubishi скоїв наїзд на припаркований автобус.

Тілесні ушкодження отримали водії легкових транспортних засобів. Їх доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости

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