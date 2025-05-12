У неділю у Харкові сталася ДТП: легковик скоїв наїзд на автобус, двоє постраждалих
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Аварія сталася 11 травня близько 14:15 на перехресті площі Кононенка та об’їзної дороги.
Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля ВАЗ-2108 при повороті не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi під керуванням 25-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення автомобіль Mitsubishi скоїв наїзд на припаркований автобус.
Тілесні ушкодження отримали водії легкових транспортних засобів. Їх доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.