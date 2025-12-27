Сегодня 09:32
У новорічному випуску «Простоквашино» зʼявився путін
На червоній площі мультиплікаційний диктатор чемно вітається (https://t.me/svobodnieslova/8108), згадує «відмінну рибалку» і разом із котом та псом записує привітання про ватрушки, ялинку і спокій на душі.
Війна, ракети й мобілізація в сценарій, звісно, не влізли – формат не той.
Озвучує путіна пародист, але меседж – цілком серйозний: «путін – частина життя навіть маленьких громадян».
У «Союзмультфільмі» це назвали інструментом «м’якої сили».
Джерело: https://t.me/spravdi/51850
Темы: пропаганда, путін, росія