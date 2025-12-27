Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:32
Просмотров: 83

У новорічному випуску «Простоквашино» зʼявився путін

У новорічному випуску «Простоквашино» зʼявився путін

На червоній площі мультиплікаційний диктатор чемно вітається (https://t.me/svobodnieslova/8108), згадує «відмінну рибалку» і разом із котом та псом записує привітання про ватрушки, ялинку і спокій на душі.

Війна, ракети й мобілізація в сценарій, звісно, не влізли – формат не той.

Озвучує путіна пародист, але меседж – цілком серйозний: «путін – частина життя навіть маленьких громадян».

У «Союзмультфільмі» це назвали інструментом «м’якої сили».

Джерело: https://t.me/spravdi/51850

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 10:41    30
СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину
Сегодня 09:40    77
Google решил вывезти из России все свои сервера
Сегодня 09:37    97
російська пропаганда приписує ЗСУ власні проблеми, поширюючи фейк про «кінні штурми»
Сегодня 09:05    87
Харківщина 27 грудня
Сегодня 08:59    71
Прикордонники бригади «Помста» патрулють на суходолі і в небі Донеччини (ВІДЕО)
Сегодня 08:55    70
“Примари” ГУР вітають з Різдвом ― у Криму спалили ворожі засоби ППО та інші цілі окупантів
Сегодня 08:47    79
Заманюють у рф для "здобуття освіти" та відправляють на фронт: Третій армійський корпус провів розслідування щодо вербування іноземців росіянами на війну
Сегодня 08:40    98
кремль систематично вдається до погроз і відвертих акцій залякування
Сегодня 08:33    71
27 грудня 1932 року була прийнята постанова ЦВК і РНК СРСР №84 «Про встановлення єдиної паспортної системи по СРСР і обов’язкову прописку паспортів»
Сегодня 08:29    78
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 