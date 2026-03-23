У поліції показали наслідки обстрілів Харківщини

Упродовж минулої доби ворожа армія била по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Лозівського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення окупанти застосували безпілотні літальні апарати та керовану авіацію, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Ворог завдав ударів керованими авіабомбами по селу Студенок Ізюмського району. Пошкоджено приватні будинки.В селі Бугаївка від удару БпЛА пошкоджено молочно-товарну ферму.

У селищі Старий Салтів зафіксовано влучання поблизу будинків. Сталася пожежа. Пошкоджено приватні будинки, гараж та автомобіль. Гостру реакцію на стрес дістала жінка 1948 року народження.

Пошкоджено гаражні та складські приміщення у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.У Лозівському районі пошкоджено електромережі.

У селі Протопопівка Дергачівської громади пошкоджено приватні будинки.

