Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 60

У Польщі на приватну власність впав, ймовірно, розвідувальний дрон, – ЗМІ

У Польщі на приватну власність впав, ймовірно, розвідувальний дрон, – ЗМІ

У Лекові в Мазовецькому воєводстві Польщі упав на приватну власність військовий дрон під час навчань польських солдатів

Про це пише RMF24.

Зазначено, що БПЛА впав на приватну власність під час навчань польських солдатів у регіоні. За словами журналіста видання, унаслідок інциденту немає поранених, будівлі не зазнали пошкоджень.

Водночас у матеріалі додають, що безпілотник, ймовірно, був розвідувальним.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Варшава відреагувала на слова Захарової, яка приписала Леніну появу Польщі
Сегодня 07:08    74
«Я більше не вивожу». Думка, яка буває у всіх. Що з нею робити? (ВІДЕО)
16.12.2025 10:10    131
У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які можуть передати Україні
16.12.2025 06:47    102
Сирський анонсував створення Кіберсил ЗСУ до кінця року
15.12.2025 07:19    81
82 доби утримував позицію на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)
15.12.2025 07:12    84
Бундесвер допоможе Польщі збудувати укріплення на кордоні з Білоруссю та росією
15.12.2025 06:50    81
Цього не вчать у військових академіях
14.12.2025 07:47    106
В россии и среди представителей российской эмиграции неслабый такой переполох из-за ареста в Польше российского археолога Александра Бутягина
13.12.2025 10:12    197
Польща може передати Україні літаки МіГ-29
13.12.2025 08:58    125
На кордоні Польщі з Білоруссю знайшли підземний тунель: ним пройшли понад 180 мігрантів
13.12.2025 06:36    109
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 