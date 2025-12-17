Сегодня 09:12
У Польщі на приватну власність впав, ймовірно, розвідувальний дрон, – ЗМІ
У Лекові в Мазовецькому воєводстві Польщі упав на приватну власність військовий дрон під час навчань польських солдатів
Про це пише RMF24.
Зазначено, що БПЛА впав на приватну власність під час навчань польських солдатів у регіоні. За словами журналіста видання, унаслідок інциденту немає поранених, будівлі не зазнали пошкоджень.
Водночас у матеріалі додають, що безпілотник, ймовірно, був розвідувальним.
