У Польщі на приватну власність впав, ймовірно, розвідувальний дрон, – ЗМІ

У Лекові в Мазовецькому воєводстві Польщі упав на приватну власність військовий дрон під час навчань польських солдатів

Про це пише RMF24.

Зазначено, що БПЛА впав на приватну власність під час навчань польських солдатів у регіоні. За словами журналіста видання, унаслідок інциденту немає поранених, будівлі не зазнали пошкоджень.

Водночас у матеріалі додають, що безпілотник, ймовірно, був розвідувальним.

Джерело: espreso.tv

