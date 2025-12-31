У польському інформаційному просторі фіксується активізація антиукраїнських інформаційних операцій із використанням ШІ-контенту

У TikTok масово поширюються відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту та замасковані під «гумористичний контент». У роликах українців у Польщі цілеспрямовано висміюють, формуючи образ жадібних, неосвічених людей, які нібито «грабують» поляків.

Небезпека використання подібного «гумористичного» ШІ-контенту полягає в тому, що користувачам соцмереж складніше ідентифікувати його як пропаганду. Центр неодноразово фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16665) подібні кампанії, коли згенерований «гумористичний» контент використовувався для нав’язування вигідних рф наративів та дестабілізації суспільних настроїв.

❗️Поточна кампанія в Польщі має мету — посварити українців і поляків, дискредитувати українських біженців і знизити рівень громадської підтримки України. Ця хвиля збігається із загальною активізацією поширення антиукраїнських меседжів у польськомовному сегменті (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16522) соцмереж, про що Центр повідомляв.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16679

