Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 119

У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І

У Полтаві демонтували памятник Петру І

Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова та опублікувала відповідні фото.

Вона заявила, що пам'ятник російському імператору було демонтовано відповідно до рішення міністерства культури та інформаційної політики України.

"Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації. Рішення було ухвалене згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур", - зазначила Ямщикова та додала, що "це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/31819

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мариуполь: зрелищ много, а с хлебом и водой проблемы
Сегодня 11:00    113
26 лютого 1913 року на Буковині народилася Дарія Ребет (уроджена Цісик), публіцистка, членкиня ОУН
Сегодня 10:31    95
Новый пакет санкций ЕС запретил полеты над своей территорией для авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы в россии
Сегодня 10:18    107
Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів
Сегодня 10:05    92
Списання податків на понад 641 млн грн: підозрюється ексзаступник голови ДФС
Сегодня 09:53    104
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині
Сегодня 09:41    105
Гризня чекістів ― деталі вибуху в кабінеті зрадника України романа подсудєвского
Сегодня 09:29    137
Интересная новость из области “успехов” вражеского ВПК
Сегодня 09:17    163
У День спротиву окупації Криму розповідаємо, як насправді росія силою захоплювала український півострів
Сегодня 09:11    99
Збито 110 ворожих БПЛА, 66 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:08    91
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 