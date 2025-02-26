У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І

Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова та опублікувала відповідні фото.

Вона заявила, що пам'ятник російському імператору було демонтовано відповідно до рішення міністерства культури та інформаційної політики України.

"Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації. Рішення було ухвалене згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур", - зазначила Ямщикова та додала, що "це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/31819

Новости портала «Весь Харьков»