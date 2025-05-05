У путіна знову історичні прогалини

Виступаючи у волгограді, путін вигадав черговий міф про Другу Світову війну. Цього разу він згадав «захисників мінська, які стояли на смерть».

Загальновідомо, що мінськ був узятий гітлерівцями вже 28 червня 1941-го року. Ніякої «героїчної оборони» міста не було. У полон тоді здалися понад 340 тисяч радянських солдатів і офіцерів. Пропагандистське «Совинформбюро» про здачу мінська тоді взагалі не повідомило.

Усі військові історики (в т.ч. і радянські, а зараз – російські) вважають, що оборона мінська – на відміну від оборони того ж Києва – зовсім не належала до числа «героїчних».

Навіщо путін вигадав черговий фейк? Та просто тому, що поруч із ним у волгограді стояв лукашенко і російський диктатор захотів сказати своєму васалу щось приємне.

Джерело: https://t.me/spravdi/46462

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