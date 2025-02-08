У росії вмер капітан, причетний до воєнних злочинів проти України

Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс рф (в/ч 03333) капітан константін наґайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ― вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер.

Про це повідомляє Головне Управління розвідки України.

Нагадаємо, 3 січня 2025 року наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області, де проходив військову службу. Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла, зазначають в ГУР МОУ.

Агентство Телевидения Новости