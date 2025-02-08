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У росії вмер капітан, причетний до воєнних злочинів проти України

У росії вмер капітан, причетний до воєнних злочинів проти України

Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс рф (в/ч 03333) капітан константін наґайко,  причетний  до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ―  вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер.

Про це повідомляє Головне Управління розвідки України.

Нагадаємо, 3 січня 2025 року наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області, де проходив військову службу. Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві  не допомогла, зазначають в ГУР МОУ.

Агентство Телевидения Новости

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