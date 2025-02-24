У Румунії вважають втручанням у внутрішні справи підтримку Джорджеску з боку Маска

Міністр закордонних справ Румунії Еміль Хурезяну вважає, що відкрита підтримку мільярдером Ілоном Маском антизахідного румунського політика Келіна Джорджеску можна вважати формою втручання у внутрішню політику.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтервʼю телеканалу Prima TV.

Глава румунського МЗС нагадав, що Маск раніше вже відкрито підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини" і є "потужною і дуже впливовою фігурою".

Він додав, що меседжі Маска є "формою втручання у внутрішню політику іншої держави".

Водночас Хурезяну підкреслив, що йому не відомо про тиск офіційних осіб США на Румунію з тим, аби вона дала гарантії "безперешкодного" ведення кампанії з боку Джорджеску, про що раніше писали ЗМІ.

"Мені не було відомо про будь-який фактичний, явний тиск з боку американських офіційних осіб, які пропонували б послуги або бажання, щоб кандидат, у нашому випадку Келін Джорджеску, знайшов інший курс", – прокоментував він.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії, – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

У промові на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував скасування виборів президента Румунії, поставивши під сумнів демократію в країні.

Джерело: eurointegration.com.ua

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