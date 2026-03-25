У ЄС побоюються витоків до росії через німецьку систему доступу до документів

Дипломати попереджають: конфіденційні матеріали Євросоюзу можуть опинятись у росії через доступ, який мають німецькі депутати — зокрема від ультраправої «Альтернативи для Німеччини».

Як пише (https://www.politico.eu/article/afd-eu-documents-leak-kremlin/) Politico, йдеться про базу з тисячами документів ЄС — включно з нотатками зустрічей послів, де обговорюють чутливі питання, як-от фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

У ЄС визнають: через ризик витоків дипломати вже обережніше діляться інформацією навіть між країнами-членами.

- «Ми не можемо бути впевнені, що сказане на зустрічах не потрапить до росіян або Китаю», — кажуть співрозмовники видання.

В «АдН» ці звинувачення заперечують.

Читайте ещё:

російський супутник-шпигун "завис" біля Intelsat-39, який забезпечує зв'язок в Європі
Сегодня 08:33    71
Усі ми знаємо: неможливо, щоб Україна стала членом ЄС 1 січня 2027 року
Сегодня 06:58    80
ЄС обмежує доступ Угорщини до чутливої інформації через ризики витоків до росії – Politico
24.03.2026 07:35    75
росія посилює гібридні атаки проти Німеччини
23.03.2026 10:24    134
Лідери ЄС могли ненавмисно підвищити рейтинги Орбана перед виборами в Угорщині, — Politico
23.03.2026 08:23    114
Якщо війна в Ірані невдовзі не завершиться, у світі закінчаться ракети, – глава Rheinmetall
23.03.2026 07:14    105
Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) зафіксувала 540 випадків інформаційних маніпуляцій у 2025 році
22.03.2026 09:23    146
У Японії продовжують обговорювати коментар Дональда Трампа про Перл-Гарбор під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Білому домі
22.03.2026 08:20    128
Сіярто регулярно телефонував Лаврову під час засідань ЄС
22.03.2026 07:40    129
Саміт у Брюсселі продемонстрував безсилля Європи
21.03.2026 09:35    164
