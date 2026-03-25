У ЄС побоюються витоків до росії через німецьку систему доступу до документів

Дипломати попереджають: конфіденційні матеріали Євросоюзу можуть опинятись у росії через доступ, який мають німецькі депутати — зокрема від ультраправої «Альтернативи для Німеччини».

Як пише (https://www.politico.eu/article/afd-eu-documents-leak-kremlin/) Politico, йдеться про базу з тисячами документів ЄС — включно з нотатками зустрічей послів, де обговорюють чутливі питання, як-от фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

У ЄС визнають: через ризик витоків дипломати вже обережніше діляться інформацією навіть між країнами-членами.

- «Ми не можемо бути впевнені, що сказане на зустрічах не потрапить до росіян або Китаю», — кажуть співрозмовники видання.

В «АдН» ці звинувачення заперечують.

