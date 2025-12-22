Надзвичайне
Сегодня 10:49
У Сан-Франциско - блекаут, без світла залишилися 130 тисяч абонентів

У Сан-Франциско - блекаут, без світла залишилися 130 тисяч абонентів

Унаслідок масштабного відключення електроенергії у Сан-Франциско (США) у суботу знеструмлено 130 000 абонентів - це близько 30% міста, було порушено роботу громадського транспорту.

Про це повідомила Los Angeles Times, передає Укрінформ.

Як зазначається, відключення електроенергії розпочалося вранці, а вдень сталася пожежа на підстанції комунальної компанії PG&E. Вогонь загасили, причина займання наразі невідома.

«Я можу з упевненістю сказати, що це один із факторів, що сприяв відключенню електроенергії, але я не знаю, чи це єдина причина», - зазначив начальник управління надзвичайних ситуацій Сан-Франциско Маріано Еліас.

Згідно з опублікуваною міським департаментом картою, відключення електроенергії сильно вплинуло на західну частину міста.

Знеструмлення призвело до порушень у роботі транспорту: не працювало метро, безпілотні таксі Waymo тимчасово припинили роботу.

Мер Сан-Франциско Даніель Лур’є заявив, що міська влада співпрацює з PG&E для відновлення електропостачання.

Влада закликала жителів міста утриматись від необов'язкових поїздок.

Як повідомляв Укрінформ, відключення електроенергії в Іспанії та деяких районів Португалії та Франції у квітні стало одним з наймасштабніших у сучасній європейській історії.

Фото ілюстративне

