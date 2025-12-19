Надзвичайне
Сегодня 11:02
Просмотров: 127

У селищі Рогань вранці на пожежі загинув чоловік

У селищі Рогань вранці на пожежі загинув чоловік

На Харківщині внаслідок пожежі загинув літній чоловік.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

19 грудня о 7:32 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі у селищі Рогань Роганської громади.

До місця виклику виїхало 3 оперативних відділення ДСНС. На момент прибуття рятувальників всередині будинку горіли домашні речі на площі 20 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 69-річного чоловіка.

О 8:37 вогонь вдалось локалізувати та об 9:54 повністю ліквідувати.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.

