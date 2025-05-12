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У Швеції радник з нацбезпеки не протримався на посаді й добу через фото у Grindr

У Швеції радник з нацбезпеки не протримався на посаді й добу через фото у Grindr

Новий радник премʼєр-міністра Швеції з нацбезпеки Тобіас Тиберг подав у відставку менш ніж через добу після призначення – після того, як стало відомо про його фотографії в додатку Grindr.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

49-річний Тиберг – багаторічний дипломат, який зокрема очолював посольства Швеції в Афганістані та Україні – був призначений радником Ульфа Крістерссона 8 травня.

Після призначення шведська газета Dagens Nyheter (DN) показала йому фотографії "делікатного характеру" з гей-додатку для знайомств Grindr (за інформацією ЗМІ, йдеться про відверті фото).

"Це старі фотографії з мого колишнього профілю в Grindr. Я повинен був повідомити про це (уряд), але не зробив цього. Тому я заявив, що не планую обіймати посаду радника з національної безпеки", – сказав Тиберг.

Як пояснює DN, інтимні фото могли використовуватись іноземними державами для шантажу радника з нацбезпеки шведського премʼєра

Прем'єр-міністр Швеції Крістерссон, виступаючи перед журналістами в Осло 9 травня, назвав ситуацію "серйозною" і визнав недоліки в процедурах перевірки, вказавши, що Тиберг багато років обіймав численні посади, пов'язані з секретною інформацією.

Нагадаємо, що попередник Тиберга на посаді – Генрік Ландергольм – також потрапив у скандал після того, як з'ясувалося, що в березні 2023 року він забув секретні документи в конференц-центрі готелю.

Ландергольму після цього висунули звинувачення в "недбалому поводженні з секретною інформацією".

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: швеція

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