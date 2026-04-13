У Швеції затримали балкер, що йшов з російського порту

Судно під прапором Панами прямувало з росії до Лас-Пальмасу в Іспанії. Його спіймали на гарячому, коли воно скидало залишки вугілля в море.

Поки що немає інформації, що судно значиться в списках санкцій або йшло під хибним прапором. Під час операцій з моніторингу морської активності берегова охорона виявила, що екіпаж скидав вугілля з палуби в море і затримала судно за підозрою в екологічних злочинах.

Капітана вже допитали — він визнав провину. Прокуратура планує виписати йому 50 щоденних штрафів по 500 крон.

Фото: MarineTraffic

Джерело: https://t.me/babel/82552

Читайте ещё:

Національні травми Європи
Сегодня 10:05    9
Злиденність, мігранти і заблокований Telegram: чим хворіє росія у 2026 році
Сегодня 09:53    24
«Кордон K9»: Петро та Берта (ВІДЕО)
Сегодня 09:30    39
росія розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито «сепаратизм» у Литві, просуваючи фейкові наративи про «Клайпедську народну республіку»
Сегодня 09:21    49
Бюджетний колапс: дефіцит росії за два місяці перевищив річну норму
Сегодня 09:02    65
Харківщина 13 квітня
Сегодня 08:43    81
Збито/подавлено 87 ворожих БПЛА
Сегодня 08:41    82
Пропаганда рф поширює чергові маніпуляції про нібито «насильницьке вилучення дітей» українськими військовими та бреше про «звірства київського режиму»
Сегодня 08:33    69
База в Новороссийске стремительно перестает быть безопасным убежищем
Сегодня 08:25    106
13 квітня 2022 року "руський воєнний корабль" таки пішов туди
Сегодня 08:15    83
