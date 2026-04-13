У Швеції затримали балкер, що йшов з російського порту

Судно під прапором Панами прямувало з росії до Лас-Пальмасу в Іспанії. Його спіймали на гарячому, коли воно скидало залишки вугілля в море.

Поки що немає інформації, що судно значиться в списках санкцій або йшло під хибним прапором. Під час операцій з моніторингу морської активності берегова охорона виявила, що екіпаж скидав вугілля з палуби в море і затримала судно за підозрою в екологічних злочинах.

Капітана вже допитали — він визнав провину. Прокуратура планує виписати йому 50 щоденних штрафів по 500 крон.

Фото: MarineTraffic

Джерело: https://t.me/babel/82552

