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У Скадовську малюють «героїв» окупації: як росіяни калічать дитячу свідомість
У дитячому садку «Колокольчик» в тимчасово окупованому Скадовську (Херсонщина) загарбники провели «урок» на тему «наша армия родная».
Під час нього вихованців змусили малювати образи російських військових злочинців та їхньої техніки, повідомили у Центрі національного спротиву.
Так ворог намагається сформувати у маленьких українців позитивне ставлення до загарбницької армії та виховувати лояльність до окупантів. Дітей змушують «захоплюватися» тими, хто приніс на їхню землю війну, руйнування та смерть.
Джерело: https://t.me/spravdi/44917
Темы: діти, окупація, пропаганда, росія, україна