У Слобідському районі Харкова два дні відключатимуть газ: адреси

У Харкові в частині Слобідського району 16–17 березня тимчасово припинять газопостачання. Обмеження пов’язані з проведенням робіт на системі газопостачання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

16 березня без газу залишаться споживачі на низці вулиць району, зокрема на вулицях Таранушенка, Павленківська, Водолазька, Скачкова, Урюпіна, Ньютона, Горбанівська, Нансена, Кегичівська, Погорілка, Франка та Гончаренка, а також на Павленківському та Таранушенка в’їздах.

17 березня тимчасове припинення газопостачання заплановане для будинків на вулицях Дизельна, Ковтуна, Морозова, Мухачова, Тепловозна, Чорноморська та Енергетична.

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання здійснять після завершення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання.

