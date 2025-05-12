У Сімферополі відкрили студію псевдомедіа «таврія» на вкраденому обладнанні
У 2022 році росіяни, тікаючи з Херсонщини, вивезли обладнання Суспільне.Херсон та створили фейковий телеканал «таврія». Тепер цей пропагандистський мовник відкрив студію в Сімферополі.
Причина — кадровий голод. У тимчасово окупованому Херсоні не змогли знайти виконавців для кремлівських сценаріїв. Тож студію наблизили до кримського готелю, де постійно «мешкає» гауляйтер владімір сальдо. Тепер він і «зірка» екрана.
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6913