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У Сімферополі відкрили студію псевдомедіа «таврія» на вкраденому обладнанні

У Сімферополі відкрили студію псевдомедіа «таврія» на вкраденому обладнанні

У 2022 році росіяни, тікаючи з Херсонщини, вивезли обладнання Суспільне.Херсон та створили фейковий телеканал «таврія». Тепер цей пропагандистський мовник відкрив студію в Сімферополі.

Причина — кадровий голод. У тимчасово окупованому Херсоні не змогли знайти виконавців для кремлівських сценаріїв. Тож студію наблизили до кримського готелю, де постійно «мешкає» гауляйтер владімір сальдо. Тепер він і «зірка» екрана.

Центр національного спротиву наголошує: відповідальність наздожене всіх — і ведучих, і техніків, і продюсерів. Не працюй на ворога!

Долучайся до Руху опору. Повідомляй все, що знаєш про зрадників та окупантів.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6913

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