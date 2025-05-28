У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна

російські окупанти активізували політичну обробку українських дітей на ТОТ. Роблять це прямісінько у школах. Так званий “молодьожний фронт” партії кремлівського фюрера провів агітаційний захід у Луганській школі №8 імені Н.Ф. Ватутіна.

Представники організації розповідали дітям про свою діяльність, закликали приєднуватись до “цікавих проєктів” та фактично вербували школярів у політичну структуру правлячого режиму рф. Натомість обіцяли навчання у “престижних” вузах на болотах та крутий кар'єрний ріст.

ЦНС наголошує: використання шкіл для політичної вербовки — це пряме порушення прав дитини та міжнародних норм.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7006

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