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У ТО Маріуполі кремль зводить найбільший центр “патріотичного виховання”

У ТО Маріуполі кремль зводить найбільший центр “патріотичного виховання”

У Маріуполі будують найбільший центр військово-патріотичного виховання “воін” — 11 гектарів, інструктори, полігони, казарми. Але “солдати” тут — українські підлітки з ТОТ.

Мета — повна лояльність до кремля та ненависть до всього українського. Це не центр виховання — це вербувальний табір для майбутнього гарматного м’яса.

Центр національного спротиву наголошує: допомагай наближати деокупацію і рятувати наших дітей разом із Рухом опору (https://tinyurl.com/opirUA).

А також надсилай інформацію про ворога, його позиції й техніку в наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6841

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