У ТО Севастополі через злив фекалій у бухту гинуть дельфіни
Внаслідок злочинної безгосподарності російської окупаційної адміністрації екосистема Чорного моря знову зазнала непоправної шкоди. У Севастопольській бухті через масовий викид каналізаційних вод із фекаліями гинуть дельфіни.
Окупаційні служби міста зливали нечистоти просто у море. Забруднення тривало понад добу, що спричинило у тварин сильні болі, блювоту, внутрішні кровотечі.
Це лише один із численних прикладів варварського ставлення окупантів до природи Криму. Через відсутність системної екополітики, зруйновані очисні споруди та корупцію — море у Криму перетворюється на стічну яму.
ЦНС закликає міжнародні екологічні організації звернути увагу та вимагати відповідальності від колаборантів за екоциди на ТОТ.
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7026