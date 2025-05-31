У ТО Севастополі через злив фекалій у бухту гинуть дельфіни

Внаслідок злочинної безгосподарності російської окупаційної адміністрації екосистема Чорного моря знову зазнала непоправної шкоди. У Севастопольській бухті через масовий викид каналізаційних вод із фекаліями гинуть дельфіни.

Окупаційні служби міста зливали нечистоти просто у море. Забруднення тривало понад добу, що спричинило у тварин сильні болі, блювоту, внутрішні кровотечі.

Це лише один із численних прикладів варварського ставлення окупантів до природи Криму. Через відсутність системної екополітики, зруйновані очисні споруди та корупцію — море у Криму перетворюється на стічну яму.

ЦНС закликає міжнародні екологічні організації звернути увагу та вимагати відповідальності від колаборантів за екоциди на ТОТ.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7026

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