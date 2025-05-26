Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 56

У травні адміністрація Трампа програла 96% справ у судах, — професор Стенфордського університету Адам Боніка

У травні адміністрація Трампа програла 96% справ у судах, — професор Стенфордського університету Адам Боніка

Як зазначають аналітики інформаційного ресурсу Data for Democracy відсоткове відношення програшів Трампа та його прибічників у судах стрімко зростає. При цьому ідеологічна різниця між суддями при ухваленні рішень відіграє дедалі меншу роль.

Зазначимо, що яскравим прикладом наведеної тенденції є минулий тиждень, коли адміністрація президента-республіканця зазнала трьох судових поразок протягом кількох годин лише за один день, у п'ятницю.

У Вашингтоні, округ Колумбія, федеральний суддя відхилив спробу адміністрації скасувати своє первинне рішення від 19 травня про те, що Інститут миру США повинен бути повернутий під контроль його первісного правління, а виконавчий указ, спрямований проти юридичної фірми Jenner & Block, був визнаний неконституційним. Водночас у штаті Массачусетс суддя постановив, що видалення урядом статей з ресурсу про безпеку пацієнтів у відповідь на указ Трампа про «гендерну ідеологію» порушує Першу поправку і має бути скасоване.

Крім того, Федеральний суд штату Массачусетс призупинив спробу адміністрації президента Трампа позбавити Гарвард права на прийом іноземних студентів.

** Коли лідер країни починає відкрито боротись із судовою системою та законами, це завжди викликає запитання. Дональд Трамп поставив під сумнів саму основу американської демократії — Конституцію.

Джерело: https://t.me/znua_live/203084

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен
Сегодня 09:50    71
Трамп смягчает позицию к путину в момент, когда российское военное преимущество ослабевает
Сегодня 08:58    90
Користування надрами: фірма екснардепа відсудила гроші за провальний аукціон
Сегодня 08:20    99
Путін абсолютно збожеволів і без потреби вбиває людей — так Трамп відреагував на останні масовані атаки Росії
Сегодня 07:40    104
Трамп повідомив про масштабний обмін полоненими між Україною та рф ще до його фактичного початку, щоб першим поширити цю новину — Politico
25.05.2025 10:15    143
САП. Актуальні події 19 – 24 травня 2025 року
25.05.2025 09:22    119
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
25.05.2025 08:07    77
Дуже цікавий матеріал The Wall Street Journal про те, як приватні клуби Трампа стали джерелом прибутку
24.05.2025 09:27    152
40 тис. дол. США хабаря за нерухомість на Дністрі: скеровано до суду
24.05.2025 08:40    94
Трамп: скорочення допомоги USAID мало руйнівні наслідки, інші країни мають допомагати
24.05.2025 08:22    100
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 