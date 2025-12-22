У Змієві в ДТП загинула харків’янка

21 грудня водій автомобіля Mercedes звернувся до поліції. 31-річний чоловік повідомив, що біля АЗС в місті Зміїв перед мостом збив жінку, яка переходила дорогу.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Поліцейські встановили особу загиблої жінки. Нею виявилася 46-річна харківʼянка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости